Владельцы кошельков Киви Банка могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты

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Владельцы электронных кошельков Киви Банка могут обратиться в "Агентство по страхованию вкладов" с заявлением на выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Там подчеркнули, что средства на Qiwi-кошельках являются электронными денежными средствами и, согласно закону "О страховании вкладов в банках РФ", не подлежат страхованию. При этом владельцы электронных кошельков имеют право подать заявление в АСВ с приложением документов, подтверждающих наличие средств в Киви Банке.

В течение 30 рабочих дней заявителю направят уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут проводиться в ходе ликвидационных процедур.

Разворачивающиеся события вокруг банка были вполне ожидаемы, сообщил радио КП руководитель одного из информационно-аналитических агентств Денис Кусков. Он напомнил, что за последний год Центробанк уже несколько раз вводил санкции в отношении структуры.

Эксперт посоветовал россиянам более осторожно размещать свои деньги в подобных системах. По его словам, гарантий, что аналогичная ситуация не произойдет снова, никто дать не может.

Доктор юридических наук Иван Соловьев также считает, что отзыв лицензии у Киви Банка был лишь вопросом времени. В разговоре с RT он сообщил, что эту организацию трясло уже давно.

"Низкая правовая и финансовая дисциплина приводили к нарушениям закона, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, 89-е место в рейтинге банков и участие в теневом бизнесе, в том числе нелегальном игровом, уже давно должно было заставить задуматься вкладчиков и клиентов, пользующихся финансовыми инструментами и услугами Киви Банка в его стабильности", – заявил он.

Эксперт также заметил, что, согласно закону, всем вкладчикам вернут средства в установленном размере. Юрист посоветовал быстрее вывести средства с электронных кошельков QIWI, а также не пытаться проводить через него операции.

Утром 21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви Банка. Это связано с тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

Помимо этого, Киви Банк регулярно нарушал правила законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования террористической деятельности, подчеркивал ЦБ.

Позднее пополнение Qiwi-кошельков стало недоступно. Также компания заблокировала вывод средств с кошельков в своей системе.

Платежные терминалы Qiwi в Москве перестали работать. Экран автоматов заблокирован, высвечивается надпись: "Платежи временно не принимаются".

Центробанк, в свою очередь, напомнил, что страхование вкладов в стране не действует в отношении средств на электронных кошельках.