Платежная система Contact приостановила работу после отзыва лицензии у Киви Банка

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Платежная система Contact, оператором которой является ранее лишившийся лицензии Киви Банк, приостановила работу. Об этом сообщается в приложении сервиса.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка утром 21 февраля. Поводом для этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Кроме того, ЦБ выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома и проведения по ним операций.

Из-за этого стало недоступно пополнение Qiwi-кошельков. При попытке пополнения баланса система выдает ошибку. Кроме того, компания Qiwi также запретила вывод средств с кошельков в своей системе.