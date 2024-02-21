21 февраля, 11:43Экономика
Страхование вкладов не распространяется на средства на электронных кошельках Киви Банка
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Страхование вкладов в стране не действует в отношении средств на электронных кошельках Киви Банка. Об этом российский Центробанк сообщил в своей группе в соцсети "ВКонтакте".
Так регулятор ответил на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке. Вместе с тем Банк России добавил, что имевшим средства на счетах в банке клиентам следует обращаться за выплатами в АСВ.
ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Это произошло из-за нарушения законов, а также нормативных актов регулятора. Банк России в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к этой кредитной организации.
На фоне разного рода нарушений Центробанк передал правоохранителям информацию об операциях кредитной организации, которые имеют признаки уголовных преступлений.
После отзыва лицензии компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе, а также их пополнение.
Позже в компании уточнили, что не связанный с деятельностью Киви Банка бизнес Qiwi работает в стандартном режиме.
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка
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