Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 11:43

Экономика

Страхование вкладов не распространяется на средства на электронных кошельках Киви Банка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Страхование вкладов в стране не действует в отношении средств на электронных кошельках Киви Банка. Об этом российский Центробанк сообщил в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Так регулятор ответил на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке. Вместе с тем Банк России добавил, что имевшим средства на счетах в банке клиентам следует обращаться за выплатами в АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Это произошло из-за нарушения законов, а также нормативных актов регулятора. Банк России в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к этой кредитной организации.

На фоне разного рода нарушений Центробанк передал правоохранителям информацию об операциях кредитной организации, которые имеют признаки уголовных преступлений.

После отзыва лицензии компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе, а также их пополнение.

Позже в компании уточнили, что не связанный с деятельностью Киви Банка бизнес Qiwi работает в стандартном режиме.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви Банка

Читайте также


экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика