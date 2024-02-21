В Москве подготовили бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во Всемирный день гида, 21 февраля, москвичам представили бесплатную экскурсию "Гуляй и помогай". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С ее помощью можно больше узнать о городе, крупных меценатах и благотворителях, которые меняли облик и историю столицы", – указано в сообщении.

Первый маршрут доступен по улице Кузнецкий Мост – участники экскурсии в том числе смогут узнать, почему улица называется именно так, ведь сейчас на ней нет никакого моста. Помимо этого, москвичам расскажут, где была расположена первая в стране телефонная станция и история какого крупного торгового дома началась с романтической влюбленности раненого солдата наполеоновской армии. На экскурсии также будет рассказано о зданиях, которые связаны с именами известных московских благотворителей.

"Москвичи ценят и любят свою историю, многое знают о жителях столицы прошлых лет и веков. Экскурсия “Гуляй и помогай” не только дарит знания и незабываемые впечатления, но и напоминает, что благотворительность, отзывчивость и неравнодушие – это традиционные ценности, уходящие корнями в прошлое Москвы", – рассказала Евгения Шавкун, руководитель проекта "Город неравнодушных".

Маршрут доступен для прохождения самостоятельно, с бесплатным аудиогидом, в любой удобный день и в любом темпе.

Во время экскурсии возможно самому поучаствовать в благотворительных акциях – например, сдать ненужные вещи в бокс фонда "Второе дыхание" и поддержать подопечных организаций, представленных в благотворительном сервисе на mos.ru. Станция по приему вещей расположена на одной из точек маршрута, там же участникам экскурсии расскажут о том, почему важно разумно подходить к потреблению, а также о том, как ношеная одежда может помочь людям преодолеть сложную жизненную ситуацию.

Бесплатная экскурсия "Гуляй и помогай" об истории городской благотворительности была подготовлена в рамках подкаста "Атлас благотворителя" проекта "Город неравнодушных".

Ранее стало известно, что пользователи портала "Узнай Москву" стали чаще изучать столицу с помощью мобильного приложения проекта. Его скачали уже более 78 тысяч раз за прошлый год.

В приложении можно планировать прогулки по столице, найти музеи, парки и памятники, а также узнать о самых популярных объектах и маршрутах. На его главной странице представлены подборки информационных статей, экскурсионных маршрутов, фото исторических зданий и другой контент.



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