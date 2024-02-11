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11 февраля, 09:15

Транспорт

Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти тоннелях в Москве

Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти тоннелях в Москве

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Сплошную разметку на прерывистую заменят в пяти тоннелях столицы – Митьковском и Арбатском, на Садовом кольце под эстакадой Комсомольского проспекта, на улице Бутырской перед ТТК и в тоннеле на Дмитровском шоссе, под улицей Руставели.

Перед переразметкой специалисты ЦОДД анализируют каждый участок. Они смотрят на аварийность, опасные радиусы поворота, помехи для обзора, уровень освещения, протяженность тоннеля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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