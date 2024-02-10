Мероприятия в честь китайского Нового года пройдут на ВДНХ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главная выставка страны приглашает отметить Новый год по китайскому календарю. 10 февраля гости ВДНХ смогут посетить мастер-классы по цигуну и рисованию, театрализованное шествие с драконом, спектакль и фестиваль китайской народной культуры. Об этом сообщается на официальном сайте ВДНХ.

В честь китайского Нового года на ВДНХ подготовили тематическую программу. Так, гости смогут научиться комплексу упражнений цигун у квалифицированных инструкторов. Эта китайская практика, совмещающая в себе физические упражнения, дыхательную гимнастику и медитацию, подойдет для людей разного возраста и с любым уровнем подготовки. Последний мастер-класс по основам оздоровительного цигуна начинается в 16:30.

В павильоне № 22 проходит выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Перед павильоном зрители смогут увидеть танец китайского льва и послушать китайские барабаны. Внутри гости увидят представления артистов, смогут присоединиться к экскурсии по выставке, поучаствуют в фотосессиях в национальных костюмах и в мастер-классах по оригами.

Еще одной площадкой фестиваля станет комплекс "Солнце Москвы". Там пройдет фестиваль китайской народной культуры. Артисты в национальных костюмах пронесут перед зрителями 18-метрового дракона. Также зрители увидят акробатическое шоу с участием профессиональных китайских спортсменов и показательные выступления мастеров восточных единоборств.

В честь праздника на выставке пройдет акция "Китайский Новый год" – входной билет по специальной цене. Приобрести билет можно на сайте.

Ранее стало известно, что с 9 по 18 февраля в Камергерском переулке проходят мастер-классы, приуроченные к празднованию китайского Нового года. Преподаватели расскажут о культурных традициях страны, проведут чайную церемонию, познакомят с каллиграфией и искусством рисования карамелью.