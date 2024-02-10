Дептранс подготовил маршрут по всем точкам фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршрут по всем точкам фестиваля "Китайский Новый год в Москве" доступен в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

"С 9 по 18 февраля вместе с приложением "Московский транспорт" можно отправиться в путешествие по всем точкам фестиваля "Китайский Новый год в Москве", – указано в сообщении.

Для построения маршрута необходимо в приложении в разделе "Интересное" нажать на картинку фестиваля и выбрать на карте точку, обозначенную изображением дракона.

Торжественное открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоялось 9 февраля в Камергерском переулке. В мероприятии поучаствовали представители правительства Москвы, МИД РФ и посольства КНР в России.

Ранее сообщалось, что световое шоу в честь празднования китайского Нового года пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 февраля. Аттракцион станет одной из главных площадок праздника.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в Камергерском переулке