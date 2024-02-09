Фестиваль в честь китайского Нового года открыли в Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

Торжественное открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоялось 9 февраля в Камергерском переулке. Ее сопровождал запуск праздничной иллюминации на улицах города. В мероприятии поучаствовали представители правительства Москвы, МИД РФ и посольства КНР в России. Об этом сообщили в комитете по туризму Москвы.

Фестиваль будет проходить до 18 февраля, его площадки украсили в традиционном китайском стиле. Он объединит москвичей и туристов, включая китайских гостей. Отмечается, что Владимир Путин объявил 2024 и 2025 года Годами культуры России и Китая.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в рамках перекрестных годов запланировано проведение цикла культурных мероприятий в обеих странах. Первым в серии событий станет фестиваль в честь китайского Нового года, уточнила она.

По мнению Сергуниной, Китай является одним из перспективных направлений для развития туризма и партнерских отношений в целом. В прошлом году он занял первую строчку среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, посетивших столицу, добавила заммэра. Она также отметила, что Москва рассчитывает на продолжение роста взаимного турпотока в 2024 году благодаря совместным программам.

По ее данным, для посетителей фестиваля подготовили свыше 300 различных мероприятий. Она уверена, что первое масштабное празднование китайского Нового года в Москве станет историческим событием в рамках отношений двух стран, а также ознаменует 75 лет их дипломатических связей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что РФ и Китай – близкие соседи, которые связаны многовековыми традициями доверия и дружбы. По ее словам, Москва высоко ценит, что отношения стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства двух стран "достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", вступая в новую эпоху.

Подчеркивается, что столица остается популярным направлением среди жителей Китая. В этом году Москву посетили примерно 200 тысяч туристов из КНР, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Приезжают не только организованные группы, но индивидуальные и деловые туристы, для которых в поездке характерны высокие траты, благодаря чему средний чек китайских гостей в прошлом году увеличился почти в четыре раза по сравнению с периодом до пандемии.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил столичное правительство за организацию подобного исторического события. Он выразил уверенность, что совместная инициатива правительства Москвы, посольства КНР в РФ и МИД России будет дополнительным стимулом увеличения взаимных туристических потоков. Посол также заверил, что китайская сторона будет всесторонне поддерживать проекты, которые Москва планирует проводить в Китае в этом году.

Уточняется, что ярмарка китайской еды ждет посетителей в Камергерском переулке. Рестораны находятся в нарядных красно-золотых пагодах, которые декорированы золотыми драконами, традиционными орнаментами и китайскими фонариками. Кроме того, рядом с аркой установили фигуры сказочных животных.

В гастрономической программе фестиваля поучаствуют 119 кафе и ресторанов Москвы. Желающие смогут попробовать дим самы с креветкой, курицей и крабом, свинину с жасминовым рисом, китайский новогодний пирог с тоффи-соусом и сливочным мороженым.

Между тем на Тверском бульваре появился тоннель, который оформили в стилистике китайского Нового года. На Тверской площади заработала школа каллиграфии, где можно освоить основы китайской письменности и узнать секреты чайной церемонии.

Отдельная фестивальная площадка будет на территории Московского зоопарка. В частности, желающие смогут посетить лекции, посвященные пандам. Помимо этого, с 9 по 11 февраля можно будет бесплатно пройти на территорию зоосада людям в костюме панды и женщинам с именем Екатерина (при предъявлении паспорта). Форму этого имени – Катюша – москвичи выбрали для панды, которая родилась в Москве в августе прошлого года.

Еще одна площадка появится на рыбном рынке "Москва на волне". Здесь для юных гостей подготовят кулинарные мастер-классы по приготовлению китайских традиционных блюд. Также 10 февраля на ВДНХ гости смогут посетить бесплатные мастер-классы по оздоровительным практикам цигун и даоинь, театрализованные представления. Так, театр сказок на ВДНХ приглашает на постановку "Драконыч и похищение книги сказок" в стиле восточного праздника.

Добавляется, что туристическая инфраструктура Москвы активно задействована в празднике. Столичные отели разработали специальные предложения для путешественников из Китая, например, скидки, тематические приветственные наборы при заселении, а также иные особые условия.

Ранее сообщалось, что световое шоу в честь празднования китайского Нового года пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 февраля. Аттракцион станет одной из главных площадок праздника.

Помимо этого, китайский Новый год впервые отпразднуют в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Субтропическую оранжерею украсили гирляндами из красных фонарей.

Посвященный китайскому Новому году фестиваль стартовал в Москве