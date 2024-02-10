Мастер-классы с преподавателями из Китая пройдут в Камергерском переулке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мастер-классы, приуроченные к празднованию китайского Нового года, проходят в Камергерском переулке с 9 по 18 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что преподаватели поделятся информацией о культурных традициях страны, проведут чайную церемонию, помогут создать собственные изделия в традиционном стиле, познакомят с каллиграфией и искусством рисования карамелью. Также желающих ждут традиционные китайские спортивные игры.

Так, 10 и 18 февраля с 13:00 до 15:45 в пространстве "Клуб Чжихуа Ханьфу" состоится урок китайского костюма. Эксперты расскажут об истории китайского Нового года.

Между тем занятия по каллиграфии пройдут в пространстве "Кабинет Конфуция" 14 и 17 февраля с 12:00 до 14:45 и 13 февраля с 15:00 до 17:45. В воскресенье, 11 февраля, в 12:00 проведут музыкальный мастер-класс, его участники освоят технику игры на древних и современных инструментах Китая.

Помимо этого, в 14:00 желающие смогут сделать необычную картину-десерт. Занятие по танхуа (рисование карамелью) проведут профессионалы из Китая. На мастер-классе в 16:00 получится сделать своими руками амулет.

Подчеркивается, что китайские национальные игры пройдут для детей и взрослых 11 февраля с 12:00 до 16:00 в Камергерском переулке. В частности, горожан приглашают поучаствовать в традиционном китайском виде спорта – цзяньцзы. Это игра, где нужно отбивать специальный волан любыми частями тела, кроме рук.

Гостям также предложат поучаствовать в игре "Каллиграф". Команды, совместно управляя одной большой кистью, по указанию ведущего должны будут написать иероглифы.

На сайте рассказали, что также состоится игра "Бамбуковый лес", развивающая координацию и ловкость. В ней используются бамбуковые палки.

Программу мастер-классов в Камергерском переулке подготовили китайские специалисты Союза китайских предпринимателей и Ассоциации развития синологии. Развлекательная программа разработана правительством столицы совместно с посольством КНР.

Фестиваль в честь китайского Нового года открыли в Москве 9 февраля. Для его посетителей подготовили свыше 300 различных мероприятий.

С китайским Новым годом уже поздравили маленькую панду из Московского зоопарка. В подарок она получила бамбукового дракона и торт с лакомствами.

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