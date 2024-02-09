Маленькую панду из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом. Об этом генеральный директор зоосада Светлана Акулова сообщила в своем телеграм-канале

По ее словам, панда Катюша получила в подарок бамбукового дракона и торт с лакомствами. Акулова поздравила всех, кто празднует Новый год по лунному календарю. Она пожелала насыщенного, счастливого, чудесного и волшебного года.

"Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений!" – заключила Акулова.

Торжественное открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоялось 9 февраля в Камергерском переулке. В мероприятии поучаствовали представители правительства Москвы, МИД РФ и посольства КНР в России.

Ранее сообщалось, что световое шоу в честь празднования китайского Нового года пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 февраля. Аттракцион станет одной из главных площадок праздника.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартует в Камергерском переулке