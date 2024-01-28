"Актуальный репортаж": как работают столичные колледжи искусств

Будущих работников творческой сферы готовят в московских школах, студиях и колледжах искусств.

Там помогают раскрыть таланты и получить навыки, чтобы в будущем стать успешными артистами цирка, театра и балета, а еще востребованными гримерами и художниками по костюмам и декорациям.

По данным на январь 2024 года, в Москве актерское мастерство изучают больше двух тысяч детей и подростков в театральных студиях, в столичных школах искусств или профильных колледжах. Еще около четырех тысяч детей и подростков получают предпрофессиональное и профессиональное образование по направлениям декоративно-прикладного, хореографического и циркового искусства.

Как готовят будущих звезд сцены и закулисья? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.