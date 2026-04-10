Умер рэпер и диджей Afrika Bambaataa

Фото: Getty Images/David Yurman/Neilson Barnard

Американский рэпер и диджей Afrika Bambaataa (настоящее имя – Лэнс Тейлор. – Прим. ред.) скончался в Пенсильвании на 69-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей артиста.

Предварительно, исполнитель умер из-за последствий от онкологии.

"Хип-хоп никогда не будет прежним без него, то, чем сегодня стал хип-хоп, он обязан ему", – заявили в агентстве Naf Management Entertainment, которое было основано рэпером.

Журналисты обратили внимание, что новость о смерти артиста спровоцировала разную реакцию в США. В частности, коллеги отмечают его вклад в развитие хип-хопа и электро. Однако многие заявляют, что музыкальное наследие исполнителя затмили обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми и педофилии.

Тейлор родился 17 апреля 1957 года в Нью-Йорке. Он стал известен благодаря своим выступлениям на хаус-шоу и уличным вечеринкам, когда хип-хоп-культура только формировалась. Диджей был также участником движения "сознательного рэпа" Universal Zulu Nation.

Впервые Тейлор представил свою песню Zulu Nation Throwdown, которая была посвящена достижениям чернокожих деятелей искусства, в 1980-е годы. Прославился артист в 1984-м с треком Planet Rock, который поднялся до 4-й строчки в американском R'n'B-чарте.

В 1984-м Тейлор вместе со своей группой The Soulsonic Force снялся в фильме "Бит Стрит", в котором исполнил трек Frantic Situation. Через год он поучаствовал в продюсировании антиапартеидного альбома Sun City. Рэпер также сотрудничал с Джоном Лайдоном из Sex Pistols, UB40, Джеймсом Брауном, Полом Окенфолдом и многими другими.

