10 апреля, 10:51

Шоу-бизнес

Умер рэпер и диджей Afrika Bambaataa

Фото: Getty Images/David Yurman/Neilson Barnard

Американский рэпер и диджей Afrika Bambaataa (настоящее имя – Лэнс Тейлор. – Прим. ред.) скончался в Пенсильвании на 69-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей артиста.

Предварительно, исполнитель умер из-за последствий от онкологии.

"Хип-хоп никогда не будет прежним без него, то, чем сегодня стал хип-хоп, он обязан ему", – заявили в агентстве Naf Management Entertainment, которое было основано рэпером.

Журналисты обратили внимание, что новость о смерти артиста спровоцировала разную реакцию в США. В частности, коллеги отмечают его вклад в развитие хип-хопа и электро. Однако многие заявляют, что музыкальное наследие исполнителя затмили обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми и педофилии.

Тейлор родился 17 апреля 1957 года в Нью-Йорке. Он стал известен благодаря своим выступлениям на хаус-шоу и уличным вечеринкам, когда хип-хоп-культура только формировалась. Диджей был также участником движения "сознательного рэпа" Universal Zulu Nation.

Впервые Тейлор представил свою песню Zulu Nation Throwdown, которая была посвящена достижениям чернокожих деятелей искусства, в 1980-е годы. Прославился артист в 1984-м с треком Planet Rock, который поднялся до 4-й строчки в американском R'n'B-чарте.

В 1984-м Тейлор вместе со своей группой The Soulsonic Force снялся в фильме "Бит Стрит", в котором исполнил трек Frantic Situation. Через год он поучаствовал в продюсировании антиапартеидного альбома Sun City. Рэпер также сотрудничал с Джоном Лайдоном из Sex Pistols, UB40, Джеймсом Брауном, Полом Окенфолдом и многими другими.

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

