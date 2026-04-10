Троих членов банды Басаева задержали в Астрахани за нападения в 1999 году

Оперативники ГУУР МВД России вместе с коллегами из региональных подразделений ведомства и сотрудниками ФСБ задержали в Астрахани двух мужчин, которые подозреваются в причастности к вооруженному нападению на Республику Дагестан в августе 1999 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, они вступили в состав незаконного формирования под руководством полевых командиров , террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В 1999 году поучаствовали в вооруженном мятеже на территории Цумадинского района Дагестана, а также нападении на блокпост на окраине села Агвали.

Злоумышленники убили двух правоохранителей и военнослужащего внутренних войск МВД России, а также взяли в плен трех сотрудников правоохранительных органов.

Оперативники вышли на их след в ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет при содействии сотрудников Росгвардии. Сейчас они задержаны и доставлены в следственные органы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что продолжается расследование уголовного дела по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Напомним: преступления террористического характера не имеют срока давности. Все причастные к их совершению будут найдены и понесут заслуженное наказание", – подчеркнули в ведомстве.

