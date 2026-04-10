Четыре дома разрушены обломками ракет в брянском селе

Четыре дома оказались разрушены обломками украинских ракет в брянском селе Юрасово Карачевского района. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пост главы области Александра Богомаза в телеграм-канале.

Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны (ПВО). Помимо уничтоженных четырех домов, еще 15 жилых объектов оказались повреждены в результате атаки.

Богомаз также заявил, что ранена одна из местных жительниц. Ее госпитализировали. Медики уже оказали женщине необходимую помощь.

В ночь на 10 апреля силы ПВО России сбили 151 украинский беспилотник над регионами страны. По данным Минобороны, 57 дронов удалось нейтрализовать над Волгоградской областью, 48 БПЛА – над Ростовской, а еще 35 аппаратов – над Белгородской областью.

Помимо этого, 9 дронов были уничтожены над акваторией Каспийского моря, 1 БПЛА – над Калмыкией и еще 1 беспилотник – над Тамбовской областью.

