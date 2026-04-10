Силы ПВО ночью сбили 151 украинский дрон над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в ночь на 10 апреля 151 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 57 дронов удалось нейтрализовать над Волгоградской областью, 48 БПЛА – над Ростовской, а еще 35 беспилотников – над Белгородской областью.

Помимо этого, 9 дронов были уничтожены над акваторией Каспийского моря, 1 БПЛА – над Калмыкией и еще 1 беспилотник – над Тамбовской областью.

В результате атаки на Волгоградскую область в Суровикинском районе оказались повреждены 5 жилых домов. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что украинские БПЛА пытались нанести удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры области.

В Красноармейском районе Волгограда осколки дронов упали на улицах Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших не выявлено. Глава региона дал поручения по уточнению повреждений и ликвидации последствий атаки.

