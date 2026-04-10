Bloomberg: Стефано Габбана ушел с поста председателя правления Dolce&Gabbana

Один из основателей итальянского модного дома Dolce&Gabbana Стефано Габбана принял решение покинуть пост председателя правления, передает агентство Bloomberg.

Соответствующую должность в январе текущего года занял Альфонсо Дольче, являющийся гендиректором модного дома и братом сооснователя компании Доменико Дольче. Причем, как уточняется в материале, переход произошел несмотря на отсутствие сведений об отставке предшественника.

В настоящее время Dolce&Gabbana столкнулся с трудностями из-за снижения спроса на люксовые товары, подчеркнули журналисты, добавив, что положение бренда усугубилось политической нестабильностью на Ближнем Востоке.

Кроме того, как указывает источник агентства, кредиторы модного дома планируют получить до 150 миллионов евро в рамках рефинансирования долга, который составляет 450 миллионов евро.

В свою очередь, другой инсайдер добавляет, что сейчас компания рассматривает возможность назначения бывшего генерального директора Gucci Стефано Кантино на руководящую позицию.

Немногим ранее британско-американский модельер Харрис Рид объявил о своем уходе с должности креативного директора французского модного дома Nina Ricci. Такое решение он принял для того, чтобы сконцентрироваться на продвижении собственного бренда и иных проектов. При этом личность того, кто станет его преемником, не раскрывалась.