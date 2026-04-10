10 апреля, 12:22

Магнитные бури ожидаются на Земле в предстоящие трое суток

Фото: 123RF.com/bolerink

Магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, ожидаются на Земле с 10 по 12 апреля. Об этом предупредила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно прогнозам ученых, вероятность геомагнитных возмущений на уровне G1–G2 в предстоящие трое суток оценивается в 90%, поскольку на звезде образовалась корональная дыра средних размеров.

Причем ожидалось, что первые признаки ее влияния на Землю должны были проявиться между 06:00 и 09:00 по московскому времени 10 апреля. Однако предположение не подтвердилось.

"Впрочем, воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур, и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду. В то же время совсем избежать воздействия не получится, хотя есть около 10% шансов, что геомагнитные индексы хотя и вырастут, но не пересекут границу, отделяющую спокойное состояние магнитного поля от возмущенного", – отметили в лаборатории.

Предыдущая магнитная буря накрывала планету 2 апреля. Ее длительность составила около трех суток. По мнению ученых, причиной космического события стали быстрые потоки солнечного ветра, сформированного корональной дырой. Причем в один из дней буря усилилась из-за приближения к Земле слабого выброса солнечной массы.

Читайте также


