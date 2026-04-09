Сильная вспышка класса М произошла на Солнце

Фото: 123RF.com/solarseven

На Солнце зафиксирована вспышка класса M 1.0, сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

По данным ученых, событие произошло 9 апреля в 11:47 по московскому времени. По прогнозам космической погоды на 9 и 10 апреля, в эти дни ожидается вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной. При этом вспышки высочайшего класса X маловероятны.

Геомагнитное поле 9 апреля будет спокойным, с отдельными периодами неустойчивости. 10-го числа геомагнитное поле, вероятно, будет неустойчивым, указывается в сообщении. Кроме того, в отдельные часы суток ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

Ранее на Земле фиксировали магнитную бурю среднего уровня. Событие было вызвано воздействием потока быстрого солнечного ветра, сформированного корональной дырой, уточняли ученые.

