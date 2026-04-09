Более 800 тысяч анализов качества воды провели в столице с начала года

В Москве провели 840 тысяч анализов качества воды с начала года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, всего в Москве воду проверяют по наибольшему числу физико-химических и биологических показателей – около 200. При этом контролируется ее качество на всем пути, начиная с водоисточника.

Пробы берут в 250 местах. Круглосуточным мониторингом также занимаются свыше 600 автоматических анализаторов, которые фиксируют информацию в реальном времени. Все данные загружаются в особую систему, изучив которую, специалисты могут быстро изменить технологические режимы очистки при необходимости.

Согласно исследованиям, вода в кранах горожан соответствует всем нормам. Ежедневно мегаполис потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Всего в столице порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.

Ранее стало известно, что специалисты построили и модернизировали 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации. Работы проходили во всех административных округах Москвы. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли современные технологии и оборудование.

