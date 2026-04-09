Двух поисковых собак "ЛизаАлерт" застрелили на тренировке

Фото: vk.com/usuriyskiy_tigrenok

Двух собак поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Бэсти и Люмен застрелили во время тренировки в лесу. Об этом сообщила старшая кинологического направления по ПСС в Псковской области Юлия Иванова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бордер-колли были задействованы в поисковых операциях людей, пропавших в Псковской и Ленинградской областях, им было 4 и 3 года соответственно.

По словам Ивановой, тренировка, проходившая вблизи нескольких деревень и военной части, начиналась как обычно. Собаки, обученные на самостоятельную работу в отдалении, находились вне поля ее зрения. Однако в какой-то момент раздались выстрелы.

"Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались. Я не знаю, сколько прошло времени. Я искала их. А потом нашла. Они уже не дышали. Их застрелили. Они были в ярких сигнальных попонах. Они были с громкими колокольчиками. Кто-то специально убил их", – написала кинолог.

Девушка подчеркнула, что уже связалась с полицией и юристом для установления личности убийцы и привлечения ее к уголовной ответственности. Говоря о своем состоянии, Иванова уточнила, что тяжело переживает случившееся. В частности, она призналась, что не может прийти в себя.

"Как жить?! Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты. Те, кто принес в этот мир столько счастья, тепла и сделал столько добрых дел. <...> Я не знаю, как дальше жить. Как выходить на тренировки и поиски. С ними что-то во мне сломалось. Держусь из последних сил. На препаратах. Пожалуйста, не трогайте меня, не добивайте", – добавила кинолог.

Комментарий по поводу трагедии дал и руководитель направления пресс-службы ДПСО "ЛизаАлерт" в Псковской области Руслан Олейников. В беседе с 78.ru он поделился, что у отряда нет никаких предположений о мотивах стрелявшего, поскольку собаки были безобидными и перепутать с бродячими животными их невозможно.

"Более того, вот такие собаки, они проходят аттестацию перед выполнением заданий. Аттестация включает в том числе и экзамены, отбираются животные, которые не агрессивны", – уточнил Олейников, добавив, что Бэсти и Люмен несколько лет участвовали в поисковых операциях и проходили постоянное обучение.

Ранее на берегу острова Гуэмес в американском штате Вашингтон обнаружили более 20 собачьих трупов без кожи. Некоторые особи были лишены передних лап, а у другой части на шее нашли оранжевые веревки.

Происхождение животных и обстоятельства их гибели пока остаются неизвестными. В связи с этим власти начали расследование.