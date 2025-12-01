Форма поиска по сайту

01 декабря, 19:54

Происшествия

Корги выбросили в мусорный контейнер в подмосковной Малаховке

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Заводчики в Малаховке в Московской области выбросили корги в мусорный контейнер. Животное чуть не погибло от переохлаждения, сообщает телеканал "360".

Собаку нашли возле Летнего парка. Местные жители считают, что корги специально выбросили в безлюдном месте без камер, чтобы избежать ответственности.

"У нас есть мусорка, на которой стоит промышленный контейнер. <…> Моя соседка утром пошла выбрасывать мусор, слышит там какой-то шорох, шевеление. Заглядывает – а там корги среди мешков", – рассказала одна из местных жительниц.

В свою очередь, ветеринар, осмотревшая животное, заявила, что собаке четыре года. Она отметила, что корги очень много рожала.

"Скорее всего, у нее вырезали матку, потому что был шов. И выбросили на помойку. Возможно, она щенков выкормила, решили утилизировать после этого", – считает собеседница телеканала.

Она также добавила, что собаку могли держать в тесной комнате или клетке. На это также указывают длинные когти, из-за которых корги было больно передвигаться.

По данному факту решается вопрос о подаче заявления в полицию. Местные жители намерены написать жалобу губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Для собаки, которой дали кличку Юта, уже нашли хозяев. По их словам, она хорошо кушает и адаптируется к новым условиям.

Ранее дело о жестоком обращении с животным было возбуждено против мужчины, похитившего возле гаражного бокса и убившего собаку породы бордер-колли в ТиНАО. Для этого он вывез питомца в безлюдное место. Свою вину 67-летний задержанный признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

