Житель Свердловской области избил сожителя сестры, утопившего кота

Фото: vk.com/public217975517

Житель Каменск-Уральска избил сожителя своей сестры, который утопил кота. Ему назначено условное наказание сроком два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Мужчина по имени Вячеслав получил от сестры сообщение с фотографией утопленного кота и угрозами от ее сожителя. Он вызвал обидчика на разговор, в ходе которого избил его, из-за чего потерпевший попал в больницу с травмами.

В итоге в отношении Вячеслава возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На суде пострадавший отрицал, что отправлял фотографии мертвого кота, и утверждал, что тот жив, но доказать это не мог, поскольку питомец якобы сбежал.

При этом в суд не поступали материалы о привлечении сожителя к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее в подмосковном Подольске местный житель избил собаку у дома на Юбилейной улице. Хозяйка ненадолго оставила питомца у подъезда, и в этот момент мужчина решил пропустить собаку в дом, но она его укусила. В ответ он начал избивать и бросать животное на землю. В результате полицейские возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

