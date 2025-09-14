Жительница Подмосковья выбросила кота из окна четвертого этажа

Фото: телеграм-канал Mash

Женщина выбросила кота из окна на четвертом этаже в подмосковном селе Лайково. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

Сообщение о сообщении о жестоком обращении с животным получили сотрудники дежурной части МВД России по Одинцовскому городскому округу. Инцидент произошел в одном из домов в микрорайоне Город-Событие.

После падения кот получил травмы. Очевидцы оперативно доставили его в ветеринарную клинику.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению личности правонарушительницы.

Ранее схожий случай произошел на северо-востоке Москвы. Там житель выкинул своего кота из окна квартиры на четвертом этаже дома. Животное получило травмы. Мужчина снял свои действия на видео, а затем выложил ролик в Сеть.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Обвиняемый признал свою вину.

