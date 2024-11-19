Полиция проверит живодера в Пермском крае, скормившего котенка питону

Фото: телеграм-канал Baza

Полиция Пермского края проведет проверку после появления видео, на котором житель деревни Кондратово скармливает двухнедельного котенка своему домашнему питону. Об этом сообщает телеканал "360".

На видео житель запускает котенка в террариум к змее, после чего снимает процесс. По данным телеграм-канала Baza, полиция начала проверку по статье о несоблюдении требований к содержанию животных, мужчина объявлен в розыск. Кроме того, полиция уже опросила двух знакомых подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует увеличить штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных. Штрафы для физических лиц могут достигать 3 тысяч рублей, а для юрлиц – до 30 тысяч рублей.