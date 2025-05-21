Дело возбуждено на красноярца, выбросившего с четвертого этажа щенка

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Уголовное дело возбуждено после того, как житель красноярского города Ачинска выбросил с четвертого этажа просившегося на улицу щенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в конце апреля в жилом доме 3-го микрорайона. Семимесячная собака получила серьезные травмы в виде перелома всех конечностей после того, как хозяин выбросил ее из окна квартиры.

При этом, как уточнили в ведомстве, собака скулила и просила хозяина сходить с ней на улицу. В результате животному была оказана вся необходимая медпомощь. В настоящее время пес продолжает лечение.

В свою очередь, полиция установила личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1984 года рождения. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что совершил подобное, так как находился в нетрезвом состоянии. Он задержан.

По делу о жестоком обращении с животными хозяину питомца грозит до 3 лет колонии.

Ранее мужчина выбросил кота из окна квартиры четвертого этажа на северо-востоке Москвы. В результате животное получило травмы. При этом злоумышленник снял свои действия на видео и распространил кадры в социальной сети.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях".

Свою вину мужчина признал. В результате суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

