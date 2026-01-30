Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 января, 17:04

Происшествия

Впавшая в кому в Египте учительница доставлена в Казань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Республиканскую клиническую больницу Казани доставлена педагог из Татарстана Ольга Гардиханова, которая в Египте впала в кому. Об этом рассказал представитель регионального Минздрава, передает РИА Новости.

В настоящее время женщина находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

По словам представителя министерства, к лечению пострадавшей привлечены ключевые специалисты Татарстана, оказывается вся необходимая медпомощь.

Женщине стало плохо вечером 4 января после прибытия в Шарм-эш-Шейх. В аэропорту у нее наблюдалась сильная головная боль и одышка. После у россиянки остановилось сердце. Ее реанимировали медики.

Спустя время Гардихановой сделали томографию, по результатам которой врачи поставили диагноз – "инсульт с обширным кровоизлиянием". Женщина находилась в коме в реанимации египетской больницы. 12 января ей сделали операцию, удалили часть гематомы и установили дренаж.

Пребывание женщины в больнице стоило около 2–2,5 тысячи долларов в сутки. Семья пыталась найти способ для эвакуации россиянки. Сын Гардихановой Руслан назвал нереальными запросы частных транспортных компаний Египта, которые требовали 13,5 миллиона рублей за транспортировку учительницы.

Мужчина обратился за помощью к местным властям и диппредставительствам. Спустя время Минздрав Татарстана, куда также направил заявку сын Гардихановой, передал информацию в центр медицины катастроф, который занимается эвакуацией россиян в подобных случаях.

