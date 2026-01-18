В Египте запросили 13 млн рублей за перевозку впавшей в кому россиянки

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Частные транспортные компании Египта потребовали 13,5 миллиона рублей за транспортировку впавшей в кому 51-летней учительницы начальных классов из Татарстана Ольги Гардихановой. Об этом РИА Новости рассказал сын женщины Руслан Гардиханов, назвав такие цены нереальными.

По его словам, матери стало плохо вечером 4 января после прибытия в Шарм-эш-Шейх. В аэропорту у женщины наблюдалась сильная головная боль и одышка. После у россиянки остановилось сердце. Ее реанимировали медики.

Спустя время Гардихановой сделали томографию, после которой врачи поставили диагноз – инсульт с обширным кровоизлиянием. Женщина до сих пор находится в коме в реанимации египетской больницы. 12 января ей сделали операцию, в рамках которой была удалена часть гематомы и установлен дренаж.

"Нам очень нужна помощь, в первую очередь в транспортировке мамы из Египта домой. Пока не удается решить этот вопрос", – отметил сын Гардихановой.

Он сообщил, что пребывание его матери в больнице стоит около 2–2,5 тысячи долларов в сутки. Медицинская страховка, по его словам, скоро закончится. Семья уже вернулась в Татарстан и пытается найти способ для эвакуации россиянки. В частности, мужчина надеется на помощь местных властей и диппредставительств, к которым он уже обращался.

"После обращения в Минздрав мне перезванивали из центра медицины катастроф, который занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях, и уточняли данные. Другой обнадеживающей информации пока нет", – заключил сын Гардихановой.

Ранее 42-летней жительнице Москвы оторвало часть пятки при падении в колодец в отеле Max Hotel Nungwi, расположенном на африканском острове Занзибар, куда она прилетела на отдых в новогодние праздники с подругами.

Во время проживания гости постоянно наблюдали различные проблемы, в том числе отключение воды и электричества. В один из дней женщина почувствовала сильный запах гари и, решив найти источник проблемы в технической зоне, упала в прикрытый листами шифера колодец.

Россиянка была доставлена в больницу с частично оторванной пяткой. Врачи выявили у женщины перелом. Ей сделали операцию, зашили сухожилия и наложили гипс. Однако подруги пострадавшей опасаются, что из-за сильного отека и боли у москвички сломана вторая нога.

За операцию и оказание помощи от женщины требуют 7 тысяч долларов (более полумиллиона рублей. – Прим. ред.). От страховой компании пострадавшая смогла получить лишь 3,5 тысячи долларов. В связи с этим подруги россиянки организовали сбор средств.

