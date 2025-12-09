Vietnam News: российскую туристку убило камнем из грузовика во Вьетнаме

09 декабря, 15:21Происшествия
Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH
Российская туристка погибла от удара камня, вылетевшего из грузовика во Вьетнаме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Vietnam News.
По данным издания, женщина ехала в микроавтобусе из Муйне в Далат. Их машину обогнал грузовик со стройматериалами, из кузова которого вылетел булыжник. Камень пробил стекло и ударил двух пассажиров.
В результате женщина погибла, а второй пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Водитель грузовика скрылся. Отмечается, что на дороге ведется реконструкция, поэтому таких грузовиков много.
Ранее в Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами. ЧП произошло в провинции Канчанабури.
Вагоны на железнодорожной станции Намток ждали смены локомотива. В какой-то момент тепловоз с большой силой резко врезался в один из вагонов. В результате удара 18 человек получили травмы.