09 декабря, 15:21

Происшествия
Vietnam News: российскую туристку убило камнем из грузовика во Вьетнаме

Российскую туристку во Вьетнаме убило камнем из грузовика – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Российская туристка погибла от удара камня, вылетевшего из грузовика во Вьетнаме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Vietnam News.

По данным издания, женщина ехала в микроавтобусе из Муйне в Далат. Их машину обогнал грузовик со стройматериалами, из кузова которого вылетел булыжник. Камень пробил стекло и ударил двух пассажиров.

В результате женщина погибла, а второй пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Водитель грузовика скрылся. Отмечается, что на дороге ведется реконструкция, поэтому таких грузовиков много.

Ранее в Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами. ЧП произошло в провинции Канчанабури.

Вагоны на железнодорожной станции Намток ждали смены локомотива. В какой-то момент тепловоз с большой силой резко врезался в один из вагонов. В результате удара 18 человек получили травмы.

