Thaiger: мужчина умер после укусов муравьев во время обрезки деревьев в Таиланде

В Таиланде 39-летний рабочий Эккафан Тианпхантхонг умер после укусов муравьев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Thaiger.

Мужчина работал на плантации в провинции Самутпракан недалеко от Бангкока. Вместе с коллегой он подрезал деревья, растущие вдоль пруда.

По данным издания, Тианпхантхонг забрался наверх, чтобы спилить ветки. Он закричал от боли и сказал, что его укусили муравьи. Затем, спускаясь с лестницы, он внезапно упал на землю.

Работодатель мужчины и его коллега попытались помочь ему – дали ингалятор и обтерли лицо холодной водой. Однако состояние пострадавшего быстро ухудшилось. Мужчина потерял сознание, и прибывшие на место медики не смогли спасти его.

Тело погибшего направили на вскрытие. Предполагается, что мужчина погиб из-за аллергической реакции на муравьиный яд.

