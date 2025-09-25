В Калифорнии агрессивная белка напала на пятерых прохожих

Фото: 123RF/gehapromo

В долине Лукас в Сан-Рафаэле белка набросилась на пятерых прохожих, двоих из них доставили в больницу. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на телеканал ABC 7 News.

Как рассказала одна из пострадавших Джоан Хеблэк, белка набросилась на нее совершенно неожиданно.

"Она вцепилась мне в ногу. Хвост метался туда-сюда. Я такая: "Отстань от меня, отстань от меня!" Я не хотела к ней прикасаться", – поделилась женщина.

Раны оказались настолько серьезными, что ей пришлось обратиться в отделение неотложной помощи.

Вторая пострадавшая Изабель Кампой гуляла с племянницей в том же районе, когда белка попыталась вцепиться ей прямо в лицо.

Женщине пришлось отбиваться от грызуна руками. С окровавленным лицом она обратилась к медикам за помощью.

Эксперт по диким животным Ванесса Поттер из центра WildCare пояснила, что белки не переносят бешенство. Она предположила, что агрессия у белки могла быть вызвана тем, что раньше ее подкармливали люди, а теперь перестали.

