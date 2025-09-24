Times of India: крокодил набросился на 37-летнюю женщину во время рыбалки у реки

Фото: 123RF/icenando

Крокодил напал на многодетную мать и растерзал ее во время рыбалки в Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

Инцидент произошел 19 сентября на берегу реки Гобари. Тогда 37-летняя Лашкими Далей ловила рыбу, но внезапно на нее напал крокодил, который утащил ее под воду. При этом неизвестно, была ли женщина в момент происшествия одна.

Спасатели, лесные рейнджеры и местные жители из соседней деревни после случившегося приступили к поискам женщины. В результате на следующий день они нашли останки Далей. По словам властей, половину тела жертвы крокодил съел.

Далей вместе с мужем воспитывала трех малолетних дочерей. Власти планируют после произошедшего выплатить семье погибшей компенсацию в размере 1 миллиона индийских рупий.

Ранее крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у его матери в Кении. Мальчик по имени Мутуку набирал воду из реки в тот момент, когда на него напала рептилия. Животное утащило ребенка под воду.

При этом СМИ уточнили, что жители деревни страдали от засухи, поэтому им приходилось ходить за водой к реке. Чтобы защитить население, правоохранители поставили специальные ловушки вдоль водоемов.

