17 сентября, 15:57

В мире

Более 100 макак сбежали из питомника и напали на полицейских в Таиланде

Более 100 молодых макак, содержащихся в "обезьяньем детском саду", вырвались на волю и напали на полицейский участок и жилые дома в Таиланде, сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал "Тхок Май Тхиенг".

Инцидент произошел в провинции Лопбури. Эта местность известна высокой популяцией диких обезьян, которые считаются одной из местных достопримечательностей.

Правоохранители отстреливались от приматов с помощью рогаток. В результате животных поймали и вернули в питомник. В поимке макак также принимали участие зоологи и местные жители.

Ранее в Великобритании из зоопарка сбежали два медведя. Они пришли в ближайший магазин и съели недельный запас меда и другие закуски. Через час их поймали и вернули в вольер, после чего звери уснули.

Пропавшую домашнюю зебру вернули хозяевам на вертолете в США

