13 января, 10:41

Происшествия
SHOT: жительнице Москвы оторвало часть пятки при падении в колодец в отеле на Занзибаре

Москвичка упала в колодец в отеле на Занзибаре и сломала ноги – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

42-летней жительнице Москвы оторвало часть пятки при падении в колодец в отеле, расположенном на африканском острове Занзибар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Женщина прилетела вместе с подругами в Танзанию на новогодние праздники. Они заселились в отель Max Hotel Nungwi, однако во время проживания гости постоянно наблюдали различные проблемы, в том числе отключение воды и электричества.

В один из дней женщина почувствовала сильный запах гари. В результате москвичка, решив найти источник проблемы в технической зоне, упала в прикрытый листами шифера колодец. Россиянка была доставлена в больницу с частично оторванной пяткой.

Врачи выявили у женщины перелом. Ей сделали операцию, зашили сухожилия и наложили гипс. Однако подруги пострадавшей опасаются, что из-за сильного отека и боли у москвички сломана вторая нога. Медучреждение отказалось делать пациентке второй рентген.

Женщина должна вылететь на родину 14 января. Однако рейс оказался под угрозой срыва по причине того, что медучреждение не может выдать медсправку, которая нужна страховой компании для выбора метода транспортировки.

В настоящее время москвичка находится в больнице. За операцию и оказание помощи от женщины требуют 7 тысяч долларов (более полумиллиона рублей. – Прим. ред.). От страховой компании пострадавшая смогла получить лишь 3,5 тысячи долларов. В связи с этим подруги россиянки организовали сбор средств.

Ранее большая шишка образовалась у россиянки после укуса паука в египетском Шарм-эш-Шейхе. По данным СМИ, женщина находилась на отдыхе в четырехзвездочном отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel. Нападение насекомого произошло во время ужина на территории пляжного бара.

Медик якобы не смог определить, чей это был укус. Однако россиянка уверена, что ее укусил верблюжий паук (сольпуга), который часто встречается на курортах в Египте. Несмотря на то что данные членистоногие не ядовиты, их укусы могут вызвать сильное воспаление. Его туристке удалось снять с помощью местных мазей.

