Вирусолог Нетесов: существует 5 опасных инфекций на популярных тропических курортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российским туристам на популярных тропических курортах могут угрожать опасные вирусные инфекции, давно известные человечеству. Об этом рассказал вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с aif.ru.

Академик отметил, что среди наиболее востребованных у россиян направлений остаются Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия.

"Основные опасные тропические вирусные инфекции, помимо Нипаха (в Индии): желтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Все они в тропических странах есть, появились они там не пять минут или год назад, а сопровождают человечество десятки тысяч лет", – пояснил Нетесов.

Основным переносчиком этих заболеваний выступают комары. При этом в туристических зонах и городах регулярно проводится обработка территорий от насекомых, что снижает риски заражения.

Нетесов подчеркнул, что информация о распространении подобных инфекций хорошо известна специалистам Роспотребнадзора, сотрудникам центра имени Гамалеи и экспертам института медицинской паразитологии и тропических заболеваний Сеченовского университета.

По оценке ученого, вероятность заражения для туристов остается крайне низкой при соблюдении элементарных мер предосторожности. Он пояснил, что риск возрастает при посещении джунглей без защитной одежды и репеллентов. В частности, во время речных сплавов во Вьетнаме вероятность заражения лихорадкой Денге может достигать около 30%.

Также эксперт привел данные о завозных случаях заболевания в Россию. Например, в Новосибирске ежегодно фиксируют от 30 до 50 случаев лихорадки Денге, при этом в Москве подобные случаи регистрируются еще чаще.

Ранее СМИ писали, что в Индии около 100 человек были отправлены на домашний карантин в связи с угрозой распространения вируса Нипах, который передается даже через укушенные зараженным животным плоды фруктов. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

В Роспотребнадзоре заверили, что внимательно следят за развитием ситуации с вирусом. Согласно последним сведениям, на территории Российской Федерации случаев завоза данного заболевания не выявлено.