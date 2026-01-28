SCMP: китайский препарат от COVID-19 применим против вируса Нипах

Фото: depositphotos/marcbruxelle

Препарат от COVID-19, который был разработан китайскими специалистами, применим для борьбы с вирусом Нипах. Об этом пишет South China Morning Post.

Речь идет о противовирусном препарате VV116. Согласно заключению ученых из Уханьского института вирусологии, он демонстрирует высокую степень излечиваемости от вируса Нипах при испытании на хомяках.

В частности, пероральный прием повысил выживаемость золотистых хомяков до 66,7%. Также он снизил количество вируса в легких, селезенке и головном мозге.

"Препарат можно использовать не только в качестве профилактического средства для групп высокого риска, таких как медицинские работники и работники лабораторий, но и в качестве легкодоступного лекарства", – говорится в сообщении.

Ранее в Индии, по информации СМИ, около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. При этом состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск дальнейшего распространения вируса как низкий. Как пояснили в организации, на данный момент передача заболевания от человека к человеку не подтверждена.

В Роспотребнадзоре также заявили, что держат на контроле ситуацию. Случаев завоза болезни в Россию не зафиксировано.