ВОЗ назвала низким риск дальнейшего распространения вируса Нипах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценила риск дальнейшего распространения вируса Нипах как низкий. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

Он уточнил, что организация поддерживает связь с органами здравоохранения Индии на центральном и региональном уровнях для оценки рисков и оказания технической поддержки с момента сообщения о случаях заболевания. С его слов, страна обладает потенциалом для сдерживания подобных вспышек.

В то же время ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю на фоне заражений. В настоящее время рекомендованные меры в области общественного здравоохранения совместно разрабатываются национальными и региональными группами здравоохранения, рассказал Жазаревич.

"Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. При этом случаев завоза инфекции в России не зарегистрировано.

Инкубационный период при заражении данным вирусом может длиться до 45 дней, а симптомы схожи с обычным гриппом или ОРВИ, рассказала позднее врач-терапевт Надежда Чернышова. В природе носителями вируса являются летучие мыши, а также заражаемые ими сельскохозяйственные животные, в первую очередь свиньи. В связи с этим к основной группе риска относятся работники свиноферм в сельской местности Юго-Восточной Азии.