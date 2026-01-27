Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 13:31

Общество

ВОЗ назвала низким риск дальнейшего распространения вируса Нипах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценила риск дальнейшего распространения вируса Нипах как низкий. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

Он уточнил, что организация поддерживает связь с органами здравоохранения Индии на центральном и региональном уровнях для оценки рисков и оказания технической поддержки с момента сообщения о случаях заболевания. С его слов, страна обладает потенциалом для сдерживания подобных вспышек.

В то же время ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Индию или торговлю на фоне заражений. В настоящее время рекомендованные меры в области общественного здравоохранения совместно разрабатываются национальными и региональными группами здравоохранения, рассказал Жазаревич.

"Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль. При этом случаев завоза инфекции в России не зарегистрировано.

Инкубационный период при заражении данным вирусом может длиться до 45 дней, а симптомы схожи с обычным гриппом или ОРВИ, рассказала позднее врач-терапевт Надежда Чернышова. В природе носителями вируса являются летучие мыши, а также заражаемые ими сельскохозяйственные животные, в первую очередь свиньи. В связи с этим к основной группе риска относятся работники свиноферм в сельской местности Юго-Восточной Азии.

Врачи предупредили о высокой опасности вируса Нипах

Читайте также


общество

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика