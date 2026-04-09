ОC: в США скончался старейший в мире голубь

В США ушел из жизни старейший в мире голубь по кличке Сахар. Ему было 44 года, передает издание ОC.

Сахар родился 23 июня 1981 года. Он прожил в неволе 44 года и 72 дня, благодаря чему оказался в Книге рекордов Гиннесса. При этом продолжительность жизни голубей в среднем составляет приблизительно 20 лет.

Хозяином белого голубя был 77-летний Дуэйн Орендер. По его словам, Сахар был его лучшим другом. Они вместе проводили досуг и скучали друг по другу во время разлуки. В период отъездов Орендера птица лежала на полу в клетке и ничего не ела.

Хозяин хотел, чтобы Сахар дожил до 50 лет, чтобы как следует отпраздновать этот день и угостить своего питомца. Однако голубь скончался в этом году на католическую Пасху.

