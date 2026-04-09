Мантуров заявил о расширении сети станций ГЛОНАСС на территории дружественных стран СНГ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сеть наземных станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) расширяется в дружественных странах СНГ. Об этом в ходе Российского космического форума заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Среди государств СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока ведется предконтрактная работа по подготовке национальных космонавтов к пилотируемым полетам, а также по созданию космических аппаратов связи и дистанционного зонирования Земли", – сказал вице-премьер.

По его словам, Россия привержена обеспечению технологического суверенитета космической отрасли, что является ее основным приоритетом. В это же время Москва всегда готова к взаимовыгодному партнерству.

В частности, страна настроена на расширение международного сотрудничества по вопросам космической повестки. Всего в форуме принимают участие представители около 40 государств, напомнил вице-премьер. В это же время РФ уже выстроила тесное партнерство с Индией, Китаем, Белоруссией и Казахстаном. Также планируется осуществление сотрудничества с Мьянмой.

Ранее сообщалось, что систему спутниковой навигации в Москве могут наладить в 2026 году. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, власти в первую очередь постараются наладить работу системы для наземного городского транспорта.

