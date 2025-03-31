Глава "Роскосмоса" Баканов заявил, что ядерная космическая программа войдет в нацпроект

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Обязательными направлениями национального проекта станут ядерная космическая программа и развитие орбитальной группировки РФ. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"<…> в обязательном порядке войдут орбитальная группировка РФ, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования земли и навигации. А также пусковая программа, все семейство наших ракет, развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа", – сказал Баканов.

Ранее Путин заявил, что Россия была и продолжает занимать лидирующую позицию по ряду направлений в освоении космоса. Президент отметил, что сейчас РФ – лидер в области двигателестроения для космического применения, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, исследующих дальний космос.

Освоение дальнего космоса и Луны – это капиталоемкие программы, однако у РФ с КНР есть совместные планы, добавил лидер России.