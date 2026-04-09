Мультипользовательский режим в игре GTA 6 выйдет спустя месяц после релиза

Онлайн-режим для игры Grand Theft Auto VI выйдет на месяц позже после релиза сюжетной кампании, рассказал инсайдер TheGhostOfHope на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Релиз GTA VI от Rockstar Games запланирован на 19 ноября этого года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом, по информации инсайдера, в издательстве идут обсуждения насчет разных дней выхода офлайн- и онлайн-режимов.

По неофициальным данным, в одной игровой сессии GTA VI Online смогут одновременно находиться до 32 пользователей, что соответствует текущим стандартам многопользовательского режима и масштабности для серии игр от Rockstar Games.

Если информация окажется достоверной, то ситуация повторится как с игрой Red Dead Redemption 2, для которой многопользовательский режим запустили в формате открытого тестирования через месяц после официального выхода.

В предыдущей игре серии GTA многопользовательский режим был открыт через две недели после релиза, но поступали жалобы на значительные технические сбои. При этом в Take-Two Interactive подтвердили намерение продолжить поддержку открытых онлайн-проектов при условии сохранения интереса у пользователей.

