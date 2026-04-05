Разработчик игры Fortnite зарегистрировал товарный знак в России

Корпорация Epic Games, известная американский разработчик видеоигр и ПО, зарегистрировала в России новый товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что речь идет о бренде Sunflower. Заявка на регистрацию поступила в ведомство в декабре 2020 года. В апреле 2026 года Роспатент вынес положительное решение.

Теперь компания получила право производить и реализовывать на российском рынке программное обеспечение, видеоигры, а также анимационную продукцию под данным брендом.

Ранее дургая американская корпорация Google обратилась в Роспатент с прошением о регистрации своих 24 товарных знаков в России. В их число вошли логотипы и названия популярных сервисов, таких как YouTube, YouTube Shorts и YouTube Music.

Кроме того, компания планирует зарегистрировать марки для Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Gmail и Google Cloud.