Более 900 домов оказались подтоплены в 6 населенных пунктах Дагестана

Из-за ливней оказались подтоплены 6 населенных пунктов в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что всего в 4 муниципальных образованиях в 6 населенных пунктах подтоплены 973 жилых дома, 967 приусадебных участков, а также 42 участка дорог.

В ведомстве добавили, что в Чародинском районе специалисты восстанавливают энергоснабжение. Для этого пришлось привлечь 2 бригады районных электросетей.

Мощные ливни обрушились на Дагестан в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, в результате чего оказались подтоплены улицы и автомобили.

Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, а в Махачкале был объявлен режим ЧС.

После этого селевые массы с гор сошли на федеральную трассу в Дербенте и начали продвигаться в городе. Большой объем водных и грязевых масс обрушился на селезащитные сооружения на улице Мамедбекова.