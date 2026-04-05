05 апреля, 05:33
Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте из-за ливня
Мощные селевые потоки, сошедшие с горных территорий, вышли на федеральную трассу в районе дагестанского Дербента и начали продвигаться в сторону города. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
По данным администрации, значительный объем водных и грязевых масс обрушился на селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. Коммунальные службы оперативно приступили к их очистке.
При этом фиксируется сход селя с горной части непосредственно на федеральную трассу с дальнейшим движением в направлении Дербента.
В мэрии уточнили, что ранее, после предыдущих ливней, защитные сооружения уже были полностью очищены. В связи с новой угрозой коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и продолжают принимать необходимые меры.
Мощные ливни обрушились на Дагестан в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а хлынувший поток воды подтопил улицы и автомобили. Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, при этом в Махачкале был объявлен режим ЧС.