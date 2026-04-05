Путин сообщил об открытии 276 месторождений твердых полезных ископаемых

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, заявив, что за 2025 год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 залежей твердых полезных ископаемых. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, в настоящее время реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, а также надежно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

Российский лидер выразил уверенность в том, что геологи будут работать честно и внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета страны, ее промышленного и энергетического потенциала.

"Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу", – добавил президент России.

Ранее Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития. Это событие вице-премьер Дмитрий Патрушев назвал очень важным с точки зрения обеспечения ресурсной независимости страны, призвав сохранять набранные темпы. По его словам, на это влияет стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку.

