Глава Роснедр Казанов: два месторождения могут обеспечить мир редкими металлами

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Ловозерское и Томторское месторождения могут обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир. Об этом РИА Новости рассказал глава Роснедр Олег Казанов.

По словам собеседника агентства, в стране из 28,5 миллиона тонн запасов РЗМ 11 миллионов сосредоточены в указанных месторождениях.

"Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 миллиона подтвержденных запасов в России", – уточнил Казанов.

По его словам, у Ловозерского месторождения, несмотря на бедные по качеству руды, самый большой потенциал, поскольку там есть действующий одноименный горно-обогатительный комбинат, а также избыток электроэнергии.

Томторское месторождение разделено на несколько участков, самый большой из которых с аномально богатыми рудами расположен в распределенном фонде недр. Объект подготовлен к добыче, однако она пока там не ведется.

В свою очередь, Владимир Путин призвал наладить полный цикл переработки РЗМ к 2030 году, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу долгосрочного развития экономики и нарастить потенциал российской промышленности в сфере новых материалов.

По словам главы государства, редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, создании инфраструктуры цифровой экономики и других областях.