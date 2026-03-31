Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития

Новые литиевые запасы найдены в России впервые за более чем 20 лет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в рамках расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию.

"Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития – неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности", – цитирует его РИА Новости.

Это событие Патрушев назвал очень важным с точки зрения обеспечения ресурсной независимости страны, призвав сохранять набранные темпы. По его словам, на это влияет стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку.

Ранее специалисты Минприроды России спрогнозировали воспроизводство запасов нефти и газа в текущем году. По итогам 2025-го прирост запасов нефти и конденсата в России достиг 640 миллионов тонн, газа – 670 миллиардов кубических метров.

Вместе с тем в конце января правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 июля 2026 года. Данная мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке. При этом документ освобождает непосредственных производителей нефтепродуктов от действия запрета на экспорт для предотвращения избытка продукции на их предприятиях.

