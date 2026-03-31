Лыжник Коростелев: никто не может бороться с норвежцами из-за уровня подготовки лыж

Норвежские спортсмены используют смазку для лыж, которая хорошо работает в тяжелую погоду, поэтому никто не может с ними конкурировать. Об этом "Матч ТВ" заявил российский лыжник Савелий Коростелев.

"Они преуспели в технике нанесения смазки, тестах. Они четыре года там катают лыжи, а мы здесь", – отметил лыжник.

Спортсмен подчеркнул, что из-за этого появилась большая пропасть.

На марафонской гонке классическим стилем на зимних Олимпийских играх Коростелев стал пятым. При этом в тройку лучших вошли представители Норвегии. Коростелев отстал от победителя на 3 минуты 16 секунд. Он охарактеризовал свое состояние после соревнований словом "убит".

Кроме того, на чемпионате мира среди спортсменов не старше 23 лет в норвежском Лиллехаммере Коростелев смог занять второе место. Он уступил немцу Элиасу Кеку.

