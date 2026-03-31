PT: жених сбежал со свадьбы после стрельбы, которую устроила невеста в Пакистане

В Пакистане жених сбежал со свадьбы после стрельбы, которую устроила невеста. Об этом сообщает Pakistan Today.

Инцидент произошел во время свадебной церемонии в городе Равалпинди – невеста достала пистолет из рукава платья и начала стрелять в воздух. Началась паника, многие разбежались.

Молодожены попытались скрыться, однако девушку задержали прибывшие на место правоохранители. Ее опознали как Шанзу Шаббир и арестовали. Ее жених Шехрияр Али сейчас находится в бегах.

Был изъят пистолет 30-го калибра, патроны и стреляные гильзы. Шаббир заявила, что оружие принадлежит ее супругу, но ни у кого из пары нет действующей лицензии на его владение. Возбуждено уголовное дело, Али объявлен в розыск.

Ранее в Джанкойском районе Крыма 49-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских. Его задержали. Потерпевшими были признаны шесть сотрудников полиции.

