PT: жених сбежал со свадьбы после стрельбы, которую устроила невеста в Пакистане

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 18:10

В мире
Главная / Новости /

В Пакистане жених сбежал со свадьбы после стрельбы, которую устроила невеста

Фото: 123RF.com/santasita

В Пакистане жених сбежал со свадьбы после стрельбы, которую устроила невеста. Об этом сообщает Pakistan Today.

Инцидент произошел во время свадебной церемонии в городе Равалпинди – невеста достала пистолет из рукава платья и начала стрелять в воздух. Началась паника, многие разбежались.

Молодожены попытались скрыться, однако девушку задержали прибывшие на место правоохранители. Ее опознали как Шанзу Шаббир и арестовали. Ее жених Шехрияр Али сейчас находится в бегах.

Был изъят пистолет 30-го калибра, патроны и стреляные гильзы. Шаббир заявила, что оружие принадлежит ее супругу, но ни у кого из пары нет действующей лицензии на его владение. Возбуждено уголовное дело, Али объявлен в розыск.

Ранее в Джанкойском районе Крыма 49-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских. Его задержали. Потерпевшими были признаны шесть сотрудников полиции.

Читайте также


за рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика