Три человека пострадали в результате перестрелки в Дагестане

Три человека получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в селе Нижний Дженгутай в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что сейчас угрозы жизни пострадавшим нет, двое из них были прооперированы, им проводится интенсивная терапия. Третьему помощь была оказана амбулаторно.

Региональное управление МВД РФ сообщило, что двое полицейских пострадали при стрельбе в Дагестане. По данным ведомства, инцидент произошел около 20:30 в понедельник, 30 марта.

Между группой лиц вспыхнул конфликт. Полицейские, проезжавшие мимо, попытались разобраться в ситуации и остановить потасовку. В какой-то момент один из участников конфликта открыл стрельбу.