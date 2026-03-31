Daily Mail: в США задержали мужчину, который заживо закопал 11-месячного сына

В Нью-Мексико, США, задержали мужчину, который заживо закопал 11-месячного сына, сообщает Daily Mail.

По версии следствия, 8 февраля 43-летний Джон Хэннон отправился с сыном Джей-Джеем на прогулку, после чего закопал мальчика в придорожной канаве. Мужчина вернулся домой один и заявил матери ребенка Кристал Филлипс, что отдал сына бабушке, которая живет в Колорадо.

Хэннон отказался предоставить доказательства местонахождения ребенка, поэтому поздно вечером женщина обратилась в полицию. На следующий день было найдено тело Джей-Джея.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, у мальчика был перелом черепа, а в дыхательных путях обнаружена земля. Врач, проводивший вскрытие, пришел к выводу, что ребенка закопали еще живым. Кроме того, недалеко от места захоронения на трассе правоохранители нашли брошенную детскую коляску.

Злоумышленник отрицал вину, но во время допроса признался, что оставил ребенка в кювете, поскольку тот был "серьезно ранен". Он также заявил, что "совершил ошибку" и что со временем его чувства к детям "изменились".

Сейчас Хэннону предъявили обвинения в жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть, и фальсификации улик. На следующей неделе пройдет первое судебное заседание по этому делу.

